BTÜ’den yeni işbirlikleri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), otomotiv firmasıyla protokol imzaladı.

BTÜ ile TKG Otomotiv firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Üniversite-sanayi işbirliği protokolü çerçevesinde İşletmede Meslekî Eğitim Program’ı (İMEP) protokollerinin de imzalandığı ziyarette, ileride gerçekleştirilecek teknolojik işbirlikleri de masaya yatırıldı. Sanayi işbirliği konusunda yurtdışındaki çalışma örneklerini de yakından takip ettiklerini dile getiren TKG Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Demirdüzen, BTÜ ile her zaman işbirliğine açık olacaklarına vurgu yaptı. Özellikle üniversite sanayi işbirliğinin öncelikle İMEP Programı ve lisans - lisansüstü tezleri kapsamında hızlandırılması gerekliliği üzerinde duran Demirdüzen, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda lisans programlarında güncel konuların yer almasının kendileri için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Gerçekleşen ziyaret kapsamında BTÜ’nün TÜBİTAK 2244 sanayi doktora programları başta olmak üzere TEKNOFEST yarışlarında da öncü bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, imzalanan işbirlikleri ile sanayi ve akademi arasında köprülerin daha da sağlamlaştığına değindi. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında 23 proje ile elde edilen Türkiye birinciliğinin altını çizen Karademir, YÖK kriterleri doğrultusunda yüzde 18,43 bütçe oranı ile Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ikinci üniversite olduklarını da vurgu yaparak, kurulan yeni işbirlikleri ile BTÜ’nün daha da güçleneceğini ifade etti.