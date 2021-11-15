Bursa Ticaret Borsası’ndan öğrencilere mont

Eğitim yardımlarını sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bursa TB tarafından, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen yaklaşık 900 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması maksadıyla bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle geleneksel hâle getirdiği eğitim yardımlarına bu yıl da devam etti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 900 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldı. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, eğitime her şeyden çok önem verdiklerini belirterek, Bursa Ticaret Borsası olarak eğitimin desteklenmesi adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yarının büyük Türkiye’sinin yolunun iyi eğitim almış bireylerden geçtiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Her yıl olduğu gibi bu sene de çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Bursa’mızın 4 dağ ilçesinde belirlenen yaklaşık 900 ihtiyaç sahibi öğrencimize kışlık montlarını personellerimiz aracılığıyla dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim hakkı doğuştan gelen doğal bir haktır. Hiçbir öğrencimiz imkânsızlıklar nedeniyle en temel hakkı olan eğitimden mahrum kalmamalı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarda bulunduğumuz gibi üniversite öğrencilerimize de burs desteği sağlıyoruz. Bursa TB olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerine dün olduğu gibi bugün de destek oluyoruz ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.