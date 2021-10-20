Bursa’da kız öğrencilere yönelik eğitim programı başlatıldı

Bursa’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Hayatıma sahip çıkıyorum" isimli eğitim projesi, lise ve üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin, duygusal-düşünsel düzenleme ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Online gerçekleştirilecek eğitim seminerleri çerçevesinde eğitim kurumları bünyesinde yer alan lise ve üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin, eğitim süreçlerine katkı sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerine ve kariyer planlamalarına destek vermek amacıyla Klinik Psikolog Psikoterapist Ayşe Gavas Aslan’ın yürütücülüğünde 9 ay sürecek 14 eğitim konusu belirlendi.

Hayata sahip çıkıyorum projesinin protokolünü, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve ÇYDD Bursa Şube Başkanı’na vekaleten Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Akbaş ile birlikte imzalayan Yıldırım Bayezid Kulubü Başkanı Ferahi Öztimur, eğitimlerin kısa süre içinde başlayacağının da bilgisini verdi.

Lise öğrencileri için; sınav stratejileri ve soru çözme teknikleri, sınav ve sınanma Kaygısı, mesleki danışmanlık - meslek seçimi, bilinçli ve sağlıklı beslenme konuları işlenirken, üniveriste öğrencileri için oluşturulan programın konu başlıkları şu şekilde oluşturuldu. "Gelecek kaygısı, İletişim - iletişim becerileri, özdeğerler ve kimlik yapılanması, alışkanlıklar edinme - sürdürme ve motivasyon, Kendini geliştirme - zaman yönetimi ve kariyer planlama, Atatürk ve Kadın, Hukuk ve kadın - Hukuksal hak ve özgürlüklerimiz, yakın tarihimize - değerlerimize sahip çıkalım, 21. Yüzyıl yetkinlikleri, bilinçli ve sağlıklı beslenme"