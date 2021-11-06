Bursa’da pandeminin yaraları spor ile sarılıyor

Yıldırım Belediyesi Anne Çocuk Cimnastik Merkezi, pandemi sürecinde doğan çocuklara sosyalleşme imkânı tanıyor.

Yıldırım Belediyesi pandemi sürecinde dünyaya gelen ve alınan önlemler dolayısıyla dışarı çıkmayan 24-36 aylık çocukları unutmadı. Hayatlarının tamamına yakınını dört duvar arasında geçiren çocukların sosyalleşmesi ve entegrasyonu için hayata geçirilen Anne Çocuk Cimnasitk Merkezi (BABY CİM) çocuklara anneleriyle birlikte spor yapma imkânı verirken, ayrıca yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve temel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. 3 yaşını doldurana kadar BABY CİM’e devam eden çocuklar daha sonra temel cimnastik kurslarına yönlendiriliyor. Çocuklarının pandemi sürecini çoğunlukla evde ve kendi başlarına geçirdiklerini söyleyen veliler bu süreçte geç konuşma, geç yürüme gibi problemlerle karşılaştıklarını belirterek, BABY CİM sayesinde bu problemlerinin kısa sürede çözüme kavuştuğunu söylediler. BABY CİM sayesinde çocuklarının zamanı daha kaliteli bir şekilde değerlendirdiğini söyleyen Hanife Ulutaş, projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Çocuklarımız dört duvar arasından kurtuldu

Kızının sosyal gelişimini desteklemek için kursa devam ettiğini kaydeden Habibe Zeybek Özkurt da, “Çocuğum hem eğleniyor hem öğreniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Çocuklarının televizyon veya tablet gibi teknolojik aletlerle vakit geçirmek yerine spor yaparak sosyalleşmesi için kursa katıldıklarını söyleyen Müslime Kular, “Kurs hocalarımız, sadece çocuklarımıza beceri kazandırmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal yönlerini de geliştiriyor. Çocuklarımız dört duvar arasından kurtuldu” diye konuştu.