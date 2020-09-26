Büyük Çavuşlulu öğrenciler pedal çevirdi

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.
Hürhaber
Büyük Çavuşlu Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla pedal çevirdi.
Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.
Hürhaber