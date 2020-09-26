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Büyük Çavuşlulu öğrenciler pedal çevirdi

Büyük Çavuşlu Ortaokulu öğrencileri, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla pedal çevirdi.

Büyük Çavuşlulu öğrenciler pedal çevirdi

Büyük Çavuşlu Ortaokulu öğrencileri, emisyonlu hareketin hava kirliliğine olan etkisini dolaylı olarak da doğa ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin bilincinde olarak pedallarını bu sefer Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 yılı teması "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik"  kapsamında çevirdi. 

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.

Hürhaber

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