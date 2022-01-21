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Çanakkale’de 71 bin 908 öğrenci karne aldı

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Çanakkale’de eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından 71 bin 908 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Çanakkale’de 71 bin 908 öğrenci karne aldı
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Çanakkale’de eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından 71 bin 908 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

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Çanakkale’de Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çanakkale kent merkezinde 25 bin 45, Ayvacık’ta 4 bin 88, Bayramiç’te 3 bin 743, Biga’da 13 bin 462, Bozcaada’da 163, Çan’da 6 bin940, Eceabat’ta 875, Ezine’de 3 bin 551 Gelibolu’da 5 bin 867, Gökçeada’da bin 238, Lapseki’de 3 bin615 ve Yenice’de 3 bin 3321 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

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