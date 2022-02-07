Çimen ve ekibinden Öngel’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının ilk ders gününde, İlçenin en başarılı okulları arasında ilk sıralarda yer alan Ertuğrul Gazi okulu Müdürü Ahmet Öngel'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Çimen, ziyaretle ilgili olarak “2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında ilk ders gününde Ertuğrul Gazi'nin Kıymetli Müdürü Ahmet Öngel'i Ziyaret ettik.Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.