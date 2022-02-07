banner4556

Çimen ve ekibinden Öngel’e ziyaret

banner4664

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, 2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının ilk ders gününde Ertuğrul Gazi okulu Müdürü Ahmet Öngel'i ziyaret etti.

Çimen ve ekibinden Öngel’e ziyaret
banner4583

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının ilk ders gününde, İlçenin en başarılı okulları arasında ilk sıralarda yer alan Ertuğrul Gazi okulu Müdürü Ahmet Öngel'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Çimen, ziyaretle ilgili olarak “2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında ilk ders gününde Ertuğrul Gazi'nin Kıymetli Müdürü Ahmet Öngel'i Ziyaret ettik.Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

banner4336

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakam Ünal’dan yarıyıl tatili ardından ilk...
Kaymakam Ünal’dan yarıyıl tatili ardından ilk...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616