Çizgi Ailesi’nden Silivri'ye 5. Eğitim Kurumu

Çizgi Koleji, Çizgi Yazılım Lisesi, Çizgi Akademi ve Deniz Akşam Lisesi’nden sonra yeni anaokulu yatırımı Silivri’de, Çizgi Eğitim Kurumlarının 5. Eğitim kurumu yatırımı oldu. ÇİZGİ KIDS ismiyle faaliyetine devam edece olan anaokulu ‘Yeni Nesil Anaokulu’ konseptiyle fark yaratmaya başladı.

Yabancı öğretmenlerle İngilizce eğitimi veren okul, 2. Yabancı dil olarak da İspanyolca eğitimi veriyor. Okul öncesi Robotik kodlama, modern dans ve drama eğitimlerinin verildiği eğitim kurumu, okul öncesi eğitimde büyük fark yaratmaya başladı bile. Çizgi Koleji öğretmenlerinin uyguladığı eğitim programları, çocuklarda büyük bir mutluluk, velilerde ise büyük bir memnuniyet yaratıyor.