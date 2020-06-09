Çizgi Koleji Anaokulu Büyük Önlemlerle Başladı

Önlemleri kampüs girişinden itibaren, her birimde özenle planlayan Çizgi Koleji anaokulundaki mutlu çocuklar güvenle günlerini geçirmeye başladı. Kampüs girişinde öğretmenlerin ve sağlık personelinin karşıladığı öğrenciler, maske kontrolü ve ateş ölçümünden sonra el ve ayak dezenfeksiyonun ardından okula giriş yapıyor.

Okul içinde ayakkabıları değiştirilerek dersliklere alınan öğrenciler, her masaya 2 kişi oturarak toplamda 8 kişilik sınıflarda eğitim alıyorlar. Yardımcı personel eşliğinde tuvaletlerin girişine konulan dezenfeksiyon halılarına basarak tuvalete giren öğrenciler, tek kullanımlık klozetler, tamamen fotoselli musluklar, sabunluk ve havlu otomatları kullanıyorlar. Yemekhanede sosyal mesafeye uyarak oturan öğrencilerin yemekleri, yemekhane görevlileri ve öğretmenlerinin yardımıyla tek kullanımlık tabaklardan yemeklerini yiyorlar.



Zamanlarının büyük kısmını açık hava etkinlikleriyle geçiren öğrencilerin derslikleri de her ders arasında havalandırıp temizliği kontrol ediliyor.



Keyifli zamanlar geçirerek günü tamamlayan öğrenciler, günün sonunda evlerine mutlu bir şekilde dönerken, kampüsün tüm alanları günün sonunda dezenfekte ediliyor.Çizgi Koleji’nin aldığı önlemler velilerden büyük takdir topladı.