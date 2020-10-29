Çizgi Koleji ödül aldı

İstanbul Eğitim Zirvesi kapsamında bu yıl 7.'si düzenlenen Eğitimde başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Bomanti Hilton Otel’de düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, özel okullar dernek başkanları, özel okul kurucu ve yöneticileriyle birlikte 300 kişilik davetli katıldı.

2018 yılında Gezici Otem otobüsü ile “Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü alan, bu yıl da, “Yılın En İyi Uzaktan Eğitimi” ödülünü aldı. Çizgi Koleji Kurucusu Ulaş Veliolu, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra bu ödülü aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan babası Yahya Veloğlu'na ithaf etti.