Çizgi Kolejinde Erken Kayıt Fırsatları

Yeni nesil eğitim anlayışı ile öğrencilerine imkân sağlayan, Silivri Çizgi Koleji Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul erken kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyen velileri Silivri Çizgi Koleji’ne davet ediyor.

SİLİVRİ’DE HER ALANDA ÇİZGİ EĞİTİM

Çizgi Koleji okulları kurucusu olan Ulaş Velioğlu’nun “Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır” felsefesi ile Silivri’de Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Yazılım Lisesi, Akşam Lisesi ve Akademi Kurs ve Yaşam Merkezi olarak, faaliyet gösteren Silivri Çizgi Koleji’nin erken kayıt avantajlarından siz de yararlanmak ister misiniz?

BAŞARILI BİREY, YAŞAM BAŞARISI YÜKSEK BİREYDİR

“Başarılı bireyi sadece çözdüğü testteki doğru net sayısıyla belirlemez” diyen Çizgi Okulları Kurucusu Ulaş Velioğlu, bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için pratik hayat kazanımlarını da elde etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Velioğlu; “Bize göre başarılı birey hayatını kolaylaştıracak pratik kazanımları edinmiş ve yaşam başarısı yüksek kişidir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük kazanımı olan Köy Enstitüleri’ni kendimize kılavuz edindik. Çizgi Koleji olarak kurduğumuz atölyelerle 21. Yüzyıl becerilerine uygun davranışları çocuklarımıza kazandırıyoruz.

YOĞURDA MAYA ÇALIYORUZ

Örneğin; Anaokulu öğrencimiz yoğurda maya çalmak, elbisesini katlamak gibi günlük becerileri başarırken bunun yanında okul öncesi STEM uygulamalarını da öğreniyor. İlkokul öğrencimiz Yaşam Beceri Atölyelerimizde şarjlı matkapla vida sıkmayı, lehim yapmayı öğrenir. Tekno Mühendislik Atölyemizde elektrik akımının devrelerle ilişkisini öğrenir. Ortaokul öğrencilerimiz ütü yapmayı öğrenirken, kodlamayla kendi oyunlarını yazmaktalar. Lise öğrencilerimiz Yaşam Becerileri derslerinde sakal tıraşı yapmayı ve kahve pişirmeyi öğrenirken, diğer taraftan fabrika simülatörü tasarlayabiliyorlar.

ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI ÇAĞDAŞ NESİL YETİŞTİRİYORUZ

Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli diye tanımladığımız bu süreç, çocuklarımızı hem hayata hem de sınavlara keyifle hazırlıyor. Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş bir nesil yetiştirme misyonuyla çıktığımız bu yolda, en değerli varlıklarını -çocuklarını- güvenip bize teslim eden velilerimizin desteği, okullarımızın kalite çıtasını yükselten tecrübeli eğitim kadromuzun fedakâr çabası ve yöneticilerimizin üstün performansı sonucunda, Çizgi Koleji sunduğu hizmet anlayışıyla butik, uyguladığı eğitim metotları ile alternatif bir eğitim kurumu vizyonunu taşıyarak Türkiye’nin En iyi Okulu olma yolunda emin adımlarla yürüyor” şeklinde konuştu.

BAŞARIYI ERTELEMEYİN, ÇİZGİNİZİ BELİRLEYİN

EĞİTİMDE BİLİMSEL ÇİZGİ, ÇİZGİ KOLEJİ

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Çizgi Koleji Silivri

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