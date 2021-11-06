Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi ‘Geleceğin Eğitim Projesi’ Ödülünü Aldı

‘Eğitimin Silikon Vadisi’ sloganıyla Silivri’de kurulan Çizgi Yazılım Anadolu lisesi, 4 Kasım Perşembe akşamı, Artı Eğitim tarafından 8’incisi düzenlenen Eğitimde Başarı ödülleri töreninde ‘Geleceğin Eğitim Projesi’ ödülünü aldı. Okul kurucuları, yöneticileri, öğretmen ve eğitim alanında onlarca Bilim insanı, bürokrat ve akademisyenin katıldığı ödül töreninde eğitim alanında çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Çizgi Kolejleri kurucusu Ulaş Velioğlu’nun ödülü, Kavram Eğitim Kurumları Mütevelli heyeti ve TÖDER onursal başkanı Bahattin Durmuş tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sonrasında konuşan Çizgi Eğitim Kurumları kurucusu Ulaş Velioğlu “Çok heyecanlıyım, 3 yıl önce Çizgi Koleji Gezici STEM otobüsü projesiyle yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü almıştık, geçen yıl Çizgi Tv ile yılın en iyi uzaktan eğitim ödülünü aldık. Uzun süren çalışmalar sonunda kurduğumuz Çizgi Yazılım Anadolu Lisesinin ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyorum. Ödüle layık gören akademik heyete ve Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi en önemli özelliklerinden biri kız öğrencilere özel burslar vermesi. Bu sebeple, ödülü kızım Deniz nezdinde tüm kız öğrenciler adına alıyorum’ dedi.