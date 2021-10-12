Çizgi Yazılım Lisesi’ ne Ödül

Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen, ‘Sağlık Çalışanlarına Minnet’ temalı gecede Gelişen Türkiye Ödülleri verildi. Birçok bilim adamı, sağlıkçı ve sanatçının ödüle layık görüldüğü gecede Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi’ne yılın en iyi eğitim kurumu ödülü verildi.

ÇİZGİ Eğitim Kurumları kurucusu Ulaş Velioğlu ödülü alırken şöyle konuştu; ‘

Babam öğretmen, annem hemşire. Sağlık çalışanlarına minnet gecesi düzenleyen organizasyon ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün 11 Ekim Dünya kız çocukları günü, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kurduğunuz Çizgi Yazılım Anadolu lisesinin birçok özelliğinin yanında, çok özel bir yanı daha var. Okulumuz, kızlarımız Dünya standartlarında yazılımcı olabilsin diye, kız öğrencilere özel burslar veriyor. Dünya kız çocukları gününe denk gelen bu ödülü başta kızım Deniz olmak üzere tüm kız çocuklarıma armağan ediyorum.’ diyerek geceye katılanlara teşekkür etti.