Çizgisini Belirlemek İsteyenlere %100 Burs

Silivri’de Eğitim denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden olan Silivri Çizgi Eğitim Kurumları, Silivri’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 9 Ocak’ta 4 seans olacak şekilde ödüllü bursluluk sınavı gerçekleştiriyor.

4-5-6-7-8-9-10 sınıf öğrencilerine özel olarak hazırlanan bursluluk sınavında, dereceye giren öğrencilere çeşitli sürpriz hediyelerin yanı sıra, tablet, akıllı bileklik ve %100 e varan burs imkanları sunuluyor.

Çocuklarının geleceğinin çizgisini belirlemek isteyen veliler; Kurumsallaşmış Yapısı, Profesyonel Eğitmen Kadrosu ile Silivri ve çevresinde bulunan öğrencileri, 9 Ocak’ta 10:00 12:00 14:00 ve 16:00 da Silivri Çizgi Kolejinde gerçekleştirilecek olan Ödüllü bursluluk sınavına katılımı için;

WhatsApp hattından başvuru yapmak için: 0535 251 87 82

Çizgi Koleji 4-5-6-7 Sınıflar

www.cizgi.k12 0(212) 727 79 00

Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi 8-9-10 Sınıflar

www.cizgiyazilimlisesi.com 0(212) 723 6 723

Cumhuriyet mah. Dr. C. Kozanoğlu cad. No:95 Silivri İstanbul

https://www.cizgi.k12.tr

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 18:21