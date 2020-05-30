Çocuğunuz ilkokula hazır mı?

Çizgi Koleji rehberlik uzmanları, evlere online bağlanarak anne- babaların iş birliğiyle çocuklara birtakım testler uyguluyor ve ön rapor oluşturuyor.

Pandemi sürecinde Çizgi TV ile başarılı bir uzaktan eğitim süreci geçiren Çizgi Koleji bu hizmetiyle de fark yaratmaya devam ediyor.

Başvuru yapmak isteyen velilerin https://cizgi.k12.tr/iletisim/ linkindeki formu doldurmaları yeterli olacak. Velilere ulaşan Çizgi Koleji rehberlik uzmanları keyifli bir uygulamanın ardından velilere ön rapor sunacak. Bilgi için 0533 063 11 51 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 18:37