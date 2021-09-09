Deniz Akşam Lisesi 4.Şubesiyle Şimdi de Silivri de..

Türkiye’nin en büyük Akşam Lisesi, Deniz Akşam Lisesi 4. Şubesiyle Silivri’de açıldı. Kuruluşundan bu yana binlerce öğrenciyi okullarından mezun eden Deniz Akşam Lisesi, liseden mezun ettiği öğrencilerine, anlaştığı üniversiteler de okuma şansı tanıyor.

Liseye hiç başlamamış, liseyi yarıda bırakmış ya da açık liseye devam eden herkes Deniz Akşam Lisesine kaydolabilecek.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı kayıtlarına başlayan, Deniz Akşam Lisesi öğrencilerine uygun ödeme seçenekleri sunuyor.

Bilgi ve kayıt için:

0212 727 06 27

www.denizaksamliseleri.com

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 13:41