''Dikkat Koronavirüs Var!” projesi onaylandı

Projede, Covid-19 salgını ile mücadele edilen pandemi sürecinde öğrencilerle hastalığa karşı farkındalık çalışması oluşturulacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında ''Maske-Mesafe-Temizlik'' temalı farklı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerin ve velilerin toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı sağlanacak.

Proje Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nun fen bilimleri öğretmeni Aslıhan Dikmen tarafından yürütülecek olup projenin ortakları Zeliha Sadık- Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu, Nevin Elibol -Selimpaşa İlkokulu , Burcu Arslan - Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu , Demet Yabancı - Hatay 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi olarak belirlendi.