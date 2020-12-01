Proje Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nun fen bilimleri öğretmeni Aslıhan Dikmen tarafından yürütülecek olup projenin ortakları Zeliha Sadık- Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu, Nevin Elibol -Selimpaşa İlkokulu , Burcu Arslan - Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu , Demet Yabancı - Hatay 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi olarak belirlendi.
''Dikkat Koronavirüs Var!” projesi onaylandı
Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nun kurucu olduğu ''Dikkat Koronavirüs Var! (Attention ! Coronavirüs is Here)' projesi onaylandı.
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