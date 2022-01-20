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Dilek Yetkin Akademi’den iletişim farkındalığı

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Dilek Yetkin Akademi günleri’nin konuğu Kişisel Gelişim Enerji ve İletişim Uzmanı, Eğitimci Rabia Karabulut oldu. Karabulut, katılımcılara “Anne-baba iletişimi ve İletişim Farkındalığı” konulu seminer verdi.

Dilek Yetkin Akademi’den iletişim farkındalığı
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Dilek Yetkin Akademi günleri’nin konuğu Kişisel Gelişim Enerji ve İletişim Uzmanı, Eğitimci Rabia Karabulut oldu. Karabulut, katılımcılara “Anne-baba iletişimi ve İletişim Farkındalığı” konulu seminer verdi. Seminer sonrasında teşekkür konuşması yapan Akademi kurucusu Dilek Yetkin “Anne-baba iletişimi ve İletişim Farkındalığı” konulu seminer için, Kişisel Gelişim Enerji ve İletişim Uzmanı, Eğitimci Rabia Karabulut’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim önce ailede başlar diyerek, ebeveynlerimizin farkındalıklarına ve iletişim üzerine verdiği bilgiler kazanıma dönüştü bizler için. Paydaşı olduğumuz Rumeli Üniversitesi ‘ne, Çocuk gelişimi bölüm başkanı Elif Türel hocama da teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi

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