Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci alacak. 60 öğrenci kontenjanlı bölüm hakkında açıklamalarda bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, “Toplumun değerlerine saygılı, insan odaklı, etik, hukuki değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmek en önemli ilkemiz. Ülkemizin gelişimine katkı verecek hedeflere ulaşmayı ve fakültemizin öncelikli tercih edilen bir diş hekimliği fakültesi haline gelmesini siz değerli öğrencilerimizle birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği olan seçkin bir diş hekimliği fakültesi olmayı hedeflediklerini belirten Günday, “Girişimci ruhlu ve gelişime açık üniversitemizin en yeni fakültesi olarak, tecrübeli kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla fark oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

“Tedavi uygulamaları gerçekleştirilecek”

Diş Hekimliği Fakültesinde derslerin teorik ve uygulamalı olarak yapılacağını belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, “5 yıllık eğitim süresinin ilk 3 yılında klinik öncesi dersler ve pratik uygulamalar yer alacak. Son 2 yılda ise klinik uygulamalar yapılacak, öğrencilerimiz hasta üzerinde öğretim elemanlarımızın denetiminde bizzat tedavi uygulamaları gerçekleştirecekler”diye konuştu.

“Her öğrencimize ayrı ayrı çalışma imkânı sağlıyoruz”

Bu yıl diş hekimliği bölümüne 60 öğrenci alınacağını hatırlatan Günday, “Öğrencilerimiz için özel bir yetenek sınavı söz konusu değil. YKS’de aldıkları puanlarına ve tercihlerine göre fakültemize gelebilirler. Fakültemizde preklinik eğitimi ile ilgili olarak öğrenci laboratuvarları ve 40 adet fantom çenenin yer aldığı simülatör laboratuvarıbulunuyor. Ayrıca klinik uygulamalar için de 68 adet diş üniti ve koltuğu bulunuyor. Her öğrencimize ayrı ayrı çalışma imkânı sağlayacağız” dedi.

“Her türlü yardım hazırız”

Okullarından mezun olacak diş hekimlerinin kamu hastanelerinde veya serbest olarak diş hekimliği yapma yetkisi elde edeceklerini belirten Günday, “"Dişhekimliğine girecek öğrencilerimizin mesleklerini sevmelerini ve başarılı bir dişhekimi olarak mezun olmaları için çok çalışmaları gerektiğini; bu konuda öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak kendine güveni yüksek birer dişhekimi olarak yetişmeleri için tecrübeli öğretim kadromuzla hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Diş hekimliğine girecek öğrencilerimizin diş hekimliğinin saygın bir meslek olduğunu unutmamaları ve fakülteden başarılı bir diş hekimi olarak mezun olmalarını istiyorum. Bu mesleği sevmeleri ve bu konuda bilgi ve becerilerini artırarak, kendine güveni yüksek birer diş hekimi olarak, mezun olmaları için eğitim kadromuzla her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Günday, mezun olan diş hekimlerinin dilerlerse Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ile uzmanlık eğitimi alarak diş hekimliğinin değişik dallarında uzman olarak kendilerini geliştirebileceğini söyledi.