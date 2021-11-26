Dündar’dan İl Millî Eğitim Müdürü Gür’e hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Serkan Gür’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ziyaret ettiği İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’e, yeni görevinde başarılar diledi. Osmangazi Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı yatırımlar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Gür’e bilgi veren Başkan Dündar, “Türkiye’nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olma özelliğine sahip Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandırdık. 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli okulumuzda 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Mehmet Akif Mahallemiz’de inşa ettiğimiz 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu ile Demirtaş’taki Tarık Çevikel Anaokulu sıfırdan inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz okullarımız. Okulların dışına Mehmet Akif, Demirkapı ve Emek Bilgi Evleri ile Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezimiz, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

Dündar, yeni inşa edilen okulların dışında, mevcut okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine de büyük önem verdiklerini belirterek, bugüne kadar toplam 116 adet okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve bu işler için 53 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Serkan Gür de, Mustafa Dündar’ın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugüne kadar eğitime vermiş olduğu ve bundan sonra vereceği destekler için teşekkür etti.