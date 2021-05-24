Dünya yüz yüze eğitime hazırlanıyor

149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya, mümkün olan tüm tedbirlerin alınarak yakın zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Hasanoğlu, pandeminin eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Prof. Dr. Hasanoğlu, “Yapılan araştırmalar, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71 gibi büyük bir bölümünün yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70’inin ise çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösteriyor. Bu arada pandemi döneminden en çok etkilenenlerden biri de geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocuklar. Bu çocuklar, eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalıyor” dedi.

Prof. Dr. Hasanoğlu, dünyada milyonlarca çocuğun bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını; Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocukların eğitim alamama riskiyle karşı karışa olduğunu belirterek, “Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir” dedi.

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da yüz yüze eğitimle ilgili “Kurumumuz, yapılan araştırmalar sonucu tedbirlerin sonuç vermesi ile birlikte eğitimde kaçırılan zamanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini gözlemliyor. Bu konuda hem kendi içimizde hem de Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız toplantılarda yoğun bir mesai harcıyoruz. Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Bu konuda ülke veya yerel özellikler göz önünde bulundurularak acil çözüm üretilmeli, çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmelidir” dedi.