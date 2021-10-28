Dünyanın en etkili bilim insanları listesindeler

Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi koordinasyonunda, bilimsel etki endeksi kullanılarak dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyada yüzde 2’lik dilime giren “World Top %2 Scientists” listesine İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden dört akademisyen adını yazdırdı.

Dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 4 akademisyen de yer aldı. Sıralama, bilim insanlarının son 70 yılda (1950-2020) yaptığı çalışmalar dikkate alınarak oluşturuldu.

183 bin bilim insanı içerisindeler

183 bin bilim insanı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 2 öğretim üyesi yer aldı. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Shehzad Ashraf listeye 26.473’üncü sıradan girerken, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Türker 165.575’inci sırada yer aldı.

Dünyada yüzde 2’lik dilimdeler

2020 çalışmalarının incelendiği ve dünyada yüzde 2’lik dilime giren bilim insanlarının listelendiği sıralamada yer alan isimler ise İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Andrew Alola, Dr. Öğr. Üyesi Festus Bekun ve Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Shehzad Ashraf oldu.

“Daha fazla motivasyon kaynağı”

“Dünyanın en etkili %2’lik bilim insanlarının bir parçası olmak çok keyifli” diyen Doç. Dr. Shehzad Ashraf, “Bu yıl hem 2020 listelerinde hem de 60 yıllık verileri kapsayan listede benim adım yer alıyor. Birinin katkılarının tanınması, daha fazla motivasyon kaynağı ve bu tür sıralamalar sadece adı geçen araştırmacıları motive etmekle kalmıyor, aynı zamanda burada adı geçmeyenler için de bir hedef belirliyor. Geçen yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden iki araştırmacı ilk %2 listesinin parçasıydı ve bu yıl dört araştırmacı yer aldı. İGÜ Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş’a güvenleri ve katkılarımızı tam anlamıyla kabul ettiği ve gerekli kaynaklar, çalışma - akademik özgürlük ile son derece mücadeleci bir ortam sağladığı için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

En iyi akademisyenler arasında yer almanın gurur verici olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun ve Dr. Öğr. Üyesi Andrew Adawale Alola, “Ancak söz konusu dönüm noktası tek benim değil, 100’den fazla ortak yazara yayılan tüm işbirlikçilerim ve akademik danışmanlarım sayesinde hepimizin başarısı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kemal Türker ise, “Heyecan verici bir haber. Yıllarımı verdiğim bilimsel araştırmalarımın dünya çapında ses getirmesi gerçekten harika oldu” dedi.