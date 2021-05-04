Dünyanın en etkin Almanca eğitim platformu Minticity’den Doğa’ya ödül

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünyanın en gelişmiş online Almanca eğitim platformu Minticity’nin, platformu kullanan 500 özel okul arasından değerlendirdiği “Minticity Teenage” kategorisinde “En Etkin ve Çok Yönlü Kullanan Okul” ödülünün sahibi oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Almanca eğitim sektörünün en prestijli ve en büyük ödül töreni olan Minticity ödül törenlerinde 2 ayrı ödüle layık görüldü. Kurum, “Minticity Almanca online eğitim platformunu lise kategorisinde en etkin ve çok yönlü kullanan okul” ödülü alırken; Ankara Çukurambar Kampüsü Almanca Öğretmeni Nuray Aslan, “Minticity Almanca online eğitim platformunu en iyi kullanan öğretmen" ödülü aldı.

Almancayı yarışarak öğreniyorlar

Her yıl binlerce öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen, dünya çapında 500 özel okulun katıldığı geleneksel Almanca olimpiyatları Mint-o-lympics’te 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin oldu.

Minticity Almanca eğitim platformu tarafından düzenlenen, Almancayı yarışarak öğretmeyi hedefleyen Mint-o-lympics tamamlandı. 2 hafta süren Minticity Almanca Olimpiyatları, “Türkiye’deki okulların Almanca dil eğitimi adına yarışabilecekleri tek geleneksel yarışma” özelliği taşıyor.

Mint-o-lympics yarışmasında ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenlerin katıldığı toplam 3 farklı kategori bulunuyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, olimpiyatlarda 3 kategoride de yarışarak birçok derece ve başarıya imza attı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü öğrencisi Öykü Taçkın, lise öğrencilerinin katıldığı “Minticity Teenage” kategorisinde altın madalya aldı. Öğrenciler Duru Özer, Yelda Aydın, Ece Sevim ve Ilgım Varol ise, lise öğrencilerinin katıldığı “Minticity Teenage” kategorisinde ilk 10’da yer aldı.

Öğretmenlerde ilk 3 sıra Doğa’da

Öğretmenler kategorisinde ilk 3 sırayı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri paylaştı. Öğretmenlerin katıldığı “Minticity Lehrer” kategorisinde, Kolejin Almanca Öğretmenleri Nuray Coşkun Aslan birinci, Burcu Yalçın ikinci, Murat Balcı üçüncü olurken, Şükrü Kapusuz, Gün Demiralay, Burcu Dinç, Yasemin Erbil ve Özge Karaca ilk 10’da yer aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Tüm dil öğrenme tekniklerini kullanarak öğrencilerimizin Almanca yeterliliklerini geliştiriyoruz. Minticity Almanca Olimpiyatlarında, lise öğrencilerinin katıldığı “Minticity Teenage” kategorisinde ilk 10’da 5 öğrencimiz, öğretmenlerin katıldığı “Minticity Lehrer” kategorisinde ise ilk 10’da 8 Almanca öğretmenimiz yer aldı. Almanca eğitimine verdiğimiz önem ve değer, olimpiyatlarda kazandığımız derecelerle karşılık buluyor. Olimpiyatlara katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.