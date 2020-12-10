Ebeveynler, ‘Anne-Baba Buluşmaları’nda bir araya geliyor

Öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerine önem veren TED Rönesans Koleji, Geleneksel ebeveyn sempozyumu bu yıl ‘Anne-Baba Buluşmaları-Özdenetim ve Esneklik’ temasıyla online gerçekleştirecek.
Hayatın hakkını veren çocuklar
TED Rönesans Koleji IV.Anne-Baba Buluşmalarında; Prof.Dr. Acar Baltaş ‘Hayatın Hakkını Veren Çocuklar Yetiştirmek’ başlığıyla 12 Aralık tarihinde, eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat “Mutluluk ve Başarının Prensipleri” başlığıyla 16 Ocak 2021 tarihinde katılımcılarla bir araya gelecek. TED Rönesans Koleji PDR Uzmanları, ayrıca gerçekleştirecekleri atölyelerle ebeveynlere farklı bakış açılarıyladurumları değerlendirme ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirecek.Çocuğunun gelişimindeki rolünü, değişen dünyaya kendisini ve çocuğunu nasıl adapteetmesi gerektiğini sorgulayan ebeveynlerin tedronesansebeveynbulusmalari.com adresini ziyaret ederek ücretsiz gerçekleştirilecek webinar ve atölyeler için katılım formunu doldurabilecekleri belirtildi.