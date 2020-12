Ebeveynler, ‘Anne-Baba Buluşmaları’nda bir araya geliyor

Öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerine önem veren TED Rönesans Koleji, Geleneksel ebeveyn sempozyumu bu yıl ‘Anne-Baba Buluşmaları-Özdenetim ve Esneklik’ temasıyla online gerçekleştirecek.

Her an değişen bir dünyada, var olan durumlara göre zihinsel esneklik gösterebilme ve öz denetimi sağlayabilme becerisi oldukça önem kazanmaya başladı. Yapılan araştırmalar, zihinsel esnekliğe sahip ve öz denetimini sağlayan kişilerin duygusal anlamda dayanıklılıklarının daha iyi olduğu yönünde. Sebat gösterebilen, farklı süreçlere adapte olabilen ve esnek düşünebilen bireyler;gelecekte hedeflerine ulaşma konusunda daha başarılı olacaklar.Bu doğrultuda TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalarla,onların gelişimlerinde en önemli kişiler olan anne ve babaları da desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği ‘Anne-Baba Buluşmaları’ bu yıl ‘Öz Denetim ve Esneklik’ temasıyla online atölyeler ve webinarlar ile Aralık 2020-Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Hayatın hakkını veren çocuklar

TED Rönesans Koleji IV.Anne-Baba Buluşmalarında; Prof.Dr. Acar Baltaş ‘Hayatın Hakkını Veren Çocuklar Yetiştirmek’ başlığıyla 12 Aralık tarihinde, eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat “Mutluluk ve Başarının Prensipleri” başlığıyla 16 Ocak 2021 tarihinde katılımcılarla bir araya gelecek. TED Rönesans Koleji PDR Uzmanları, ayrıca gerçekleştirecekleri atölyelerle ebeveynlere farklı bakış açılarıyladurumları değerlendirme ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirecek.

Çocuğunun gelişimindeki rolünü, değişen dünyaya kendisini ve çocuğunu nasıl adapteetmesi gerektiğini sorgulayan ebeveynlerin tedronesansebeveynbulusmalari.com adresini ziyaret ederek ücretsiz gerçekleştirilecek webinar ve atölyeler için katılım formunu doldurabilecekleri belirtildi.