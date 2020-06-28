Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği sınavın ikinci oturumu olan AYT’yi değerlendirdi. Şeker, adayların geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini söyleyerek, öğrencilerin matematikte rahat sorularla karşılaştıklarını vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. AYT’de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testinden 40 soru soruldu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtladı. AYT’nin ‘Sosyal bilimler-2’ testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru bulunuyor. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite adayı öğrencilerin girdiği sınavın ikinci oturumu AYT’yi değerlendirdi. Şeker, adayların geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini söyleyerek, öğrencilerin matematikte rahat sorularla karşılaştıklarını vurguladı.

“Düzenli bir şekilde çalışanların yapabileceği bir sınav gerçekleşti”

Öğrencilerin beklediklerinden daha rahat bir sınav geçirdiklerini ifade eden Şeker, “Bugün ki sınavda ilk test edebiyat testiydi. Öğrenciler AYT oturumunda daha çok Cumhuriyet dönemi edebiyatından soru bekler. Bu sınavda az olduğu görüldü. Öğrencilerimiz, matematikte çok rahat sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Genel itibariyle dikkatli olan ve düzenli bir şekilde çalışanların yapabileceği bir sınav gerçekleşti. Fen bilimleri testinde öğrenciler biyoloji sorularında bir miktar zorlandıklarını dile getirdiler. Çünkü daha çok insan fizyolojisi üzerine ve bilgi gerektiren soruların geldiği belirtildi. Fen bilimlerinde geçtiğimiz yıllara baktığımızda daha rahat çözülebilen sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sosyal bilimler testinde tarih sorularının beklendiği gibi sorulduğunun altını çizen Şeker, “Coğrafya soruları daha önceden uluslararası örgütler, çevre sorunları ve ülkesel durumlar üzerinden sorulurdu. Ancak bu sene dünyanın içinde olduğu güncel durumlardan dolayı daha çok uluslararası örgütler üzerine yoğunlaşmış sorular bulunuyordu. Öğrenciler daha çok bilgiye ve genel kültüre dayalı soruları çözdüler. Öğrenciler, din ve felsefe sorularının da bekledikleri gibi geldiğini söylediler. Öğrenciler geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Sonuç tarihine kadar öğrenciler dinlenebilir”

Bugünden itibaren sınav sürecini tamamlamış olan öğrencilerin önünde güzel bir dinlenme süreçlerinin olduğuna dikkat çeken Şeker, “Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar adaylar dinlenebilirler. Sonrasında yeni bir heyecan dalgası olan tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, puanlarına göre bölüm seçme noktasında yoruluyorlar. Bu sürece kadar da kendilerinden dinlenmelerini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.