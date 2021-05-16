Eğitimciler okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını istiyor

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen koronavirüs salgını sebebiyle okullarda yüz yüze eğitimlere ara verilirken, eğitimciler kapanmanın tamamlanması sonrası okullarda yüz yüze eğitimlerin başlamasını istiyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla okulların kapalı olması sebebiyle bir çok öğrencinin öğrenme kayıpları yanında psikolojik, sosyal, fiziksel kayıplar ve ekran bağımlılığının artması sebebiyle Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği okullarda yüz yüze eğitimlerin bir an önce başlamasını istiyor. Eğitim kurumlarından yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitime başlanmasının bir ülke ödevi olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:

"2020 Mart ayında ülkemizi de etkilemeye başlayan pandemide okullar ilk kapanan kurumlardan olmuştur. O dönemden bu yana kısa sürelerde seyreltilmiş bir şekilde bazı sınıflarda yüz yüze eğitim yapılsa da genellikle uzaktan öğretim yapılmıştır. Başta TÜBİTAK olmak üzere son dönemde bir çok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda, uzaktan eğitime bilhassa resmi okullarda katılımın az olduğu ve katılan öğrencilerde öğretimden faydalanmanın istenen seviyede olmadığı ortaya konmaktadır. Okulların kapalı olduğu dönemlerde öğrencilerin kayıt dışı mekanlardan eğitim almaya çalışması sorunu da meydana gelmiştir.

Uzaktan öğretim başta öğretmenler olmak üzere; öğrencileri ve velileri de yormuştur. Öğrencilerde öğrenme kayıpları yanında psikolojik, sosyal ve fiziksel kayıplar oluşmuş ve ekran bağımlılığı artmıştır. Dünya genelinde okulları en uzun süre yüz yüze eğitime kapatan ülkelerden birisi durumuna düşmemiz kabul edilebilir değildir. Bu salgının yayılmasında eğitim kurumlarının payı olmadığını tüm yetkililerin açıklamalarından biliyoruz. Bütün bu gerekçelerle okulların yüz yüze eğitime başlamasının bir ülke ödevi olduğunu düşünüyoruz. Kısmı normalleşmeye geçeceğimiz 17 Mayıs sonrasında öncelikli isteğimiz; öğretmenlere başlayan aşılanmanın hızlandırılması ve yüz yüze eğitimin büyün sınıflarda hemen başlatılmasıdır."