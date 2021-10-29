Silivri'de yıllardır özel gereksinimli bireylerimiz için her gün yeniliğe giden,onların yaşam standartlarını daha konforlu hale gelmesi için çalışan Özel Aktif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, önümüzdeki aylarda ücretsiz servis sağlamanın yanı sıra bazı yeniklere daha gideceklerini açıkladılar.

Kurum Sahibi Seda Şahin şu ifadelerle anlattı:

"Bizler, 15 yıldır özel gereksinimli olan bireylerimiz için canla başla hizmet vermekteyiz.Bizim okulumuzda her bir öğrencimiz için dersler, öğrencinin gün içindeki programına göre hazırlanır.Örneğin; öğrencimiz örgün eğitime gidiyorsa,okulumuzda ki dersi onun örgün eğitim sonrasına göre hazırlanır.Bu sisteme anaokulları da dahildir.Bizler "eğitimin ve sevginin" gücüne inananlarız, bunu şu örnekle söyleyebilirim: Bize konuşma güçlüğü çekerek gelen öğrencimizle, eğitimleri sonrasında sohbet ederek onları hayatın içine uğurlama gururunu size beş kelimeyle özetleyebiilirim,"sevgi artı eğitim eşittir başarı"!

Önümüzdeki aylarda güzel yenilikler ve birden fazla projelerimiz var,pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak öğencilerimizle kaliteli ve eğlenceli günler geçirmeyi hedefliyoruz.Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur"u düstur edinmiş çalışanlarıyız.Başta Öğretmenlerimiz olmak üzere ,tüm ekibime teşekkür ediyorum!

Bu gün çok önemli bir gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliği ile büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Sevgilerimizle...

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 15:37