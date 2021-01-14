"Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”ın konuğu Doç. Dr. Gürkan Ergen oldu

İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan İstanbul Öğretmen Akademileri projesi kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ve Eğitime Destek Platformu (EDP) iş birliği ile düzenlenen moderatörlüğünü Betül Özkan’ın yaptığı "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar " konulu canlı yayın sohbete Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Ergen konuk oldu.

"Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”ın konuğu Doç. Dr. Gürkan Ergen oldu

Canlı yayına, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Şube Müdürü Erdal Aslan ve Eğitime Destek Platformu Silivri İlçe Başkanı Şerafettin Yıldırım da katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Ergen, İlçede görevli IHL /İHO Meslek öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencilere meslek derslerini nasıl sevdirebiliriz, onlara yaklaşım nasıl olmalı, kısacası meslek ile öğrenciler arasında kurulması gereken bağları yasanmış deneyimlerle birlikte aktarıldı.

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