"Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”ın konuğu Doç. Dr. Gürkan Ergen oldu

İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan İstanbul Öğretmen Akademileri projesi kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ve Eğitime Destek Platformu (EDP) iş birliği ile düzenlenen moderatörlüğünü Betül Özkan’ın yaptığı "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar " konulu canlı yayın sohbete Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Ergen konuk oldu.