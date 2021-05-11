Eğitimin Silikon Vadisi Silivri’de Kuruluyor “Çizgi Yazılım Lisesi “

İlklerin Öncülüğü Devam Ediyor

Eğitimin birçok alanın da ilklerin öncüsü olan ÇİZGİ EĞİTİM KURUMLARI, Silivri de kurduğu Çizgi Yazılım Lisesiyle bir ilke daha imza atıyor.

Daha önce, Türkiye’nin ilk Özel Sağlık Meslek Liselerinin, Türkiye’nin ilk ve tek Özel Tarım Lisesinin, Türkiye’nin ilk ve tek gezici STEM Otobüsü projelerinin öncülüğünü yapan eğitimci Ulaş VELİOĞLU şimdi de Silivri de gençlerimizin eğitim geleceğine büyük bir yatırım yaparak, Çizgi Yazılım Lisesini açıyor.

HEDEF YERLİ LİDER YAZILIMCILAR

Çizgi Yazılım Lisesi yerli yazılımcılar yetiştirerek, Türk programcı ve mühendislerle insanlığın geliştirdiği uluslararası teknolojiye büyük bir katkı vermeyi hedefliyor. Bu yüzden güçlü yazılım eğitimi içeriği oluşturarak, fark yaratan rekabet kabiliyeti yüksek gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

Çizgi Yazılım Lisesi'nin misyonu, ülkemizin ve dünyanın lider yazılımcılarını yetiştirmektir. Tüm eğitim sistemi ve müfredatını bu hedefe göre düzenlenmektedir.

ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ

Çizgi Yazılım Lisesi'nde öğrenciler bir taraftn en üst standartlarda YAZILIM üzerine teknik eğitimler alırken, diğer taraftan yoğun İngilizce dersleri ve akademik derslerle ülkemizin ve dünyanın önemli üniversitelerine hazırlanacak.

Teknik Dersler

Yazılım dersleri ve diğer teknik dersler, uzman Bilgisayar- Yazılım mühendisi eğitmenler, tasarımcılar ve profesyoneller tarafından proje tabanlı olarak verilecek.

İngilizce

OXFORD UNIVERSTY işbirliğiyle İletişime dayalı yoğunlaştırılmış İngilizce programlarımızla öğrencilere hem günlük yaşantıda hem de mesleki çalışmalarda ihtiyaç duyacakları dil hakimiyeti kazandırılacak.

Çizgi Koleji'nin eğitim-öğretim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzman öğretmen kadrosuyla, genel akademik derslerde başarılı öğrenciler yetiştirilecek.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Çizgi yazılım Lisesi OXFORD UNIVERSTY PRESS ile öğrencilerine en üst seviye İngilizce eğitimi vermekle beraber uluslararası teknoloji kuruluşları GOOGLE ve MICROSOF ile iş birliği yaparak her türlü teknoloji imkanlarından faydalanmalarını sağlayacak. GAMELAB İstanbul, WEX ROBOTICS gibi kuruluşlarla yaptığı anlaşmalarla, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası birçok proje yarışmalarına katılmalarını sağlayacak.

EĞİTİMİN SİLİKON VADİSİ

Çizgi Yazılım Lisesi'nin kampüsü, öğrencilerin ürün geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla bir ar-ge merkezi konseptinde tasarlandı.

Kampüs, konsept çalışmalardan yayınlamaya kadar yazılım geliştirme hattının tüm aşamalarının yürütülebileceği imkan ve ekipmanla donatıldı.

Yazılım geliştirme çalışması, projelendirmeden programlamaya, yayınlamadan dağıtıma kadar birçok aşamayı içeriyor.

Okul kampüsü, öğrencilerin yazılım çalışmalarının her aşamasında ihtiyaç duyacağı teknik imkanları sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandı.

ÖĞRENCİ KABÜLÜ MÜLAKATLA OLACAK..

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında faaliyetine başlayacak Çizgi Yazılım Lisesi’ne öğrenci kabulü akademik kurul tarafından yapılacak ön mülakattan sonra gerçekleşecek.

Ön başvurular web sitesi üzerinden alınmaya başlandı. www.cizgiyazilimlisei.com web sitesindeki ön başvuru formunu dolduran öğrencilere, LGS puanı, mülakat puanı ve diğer kriterler üzerinden çeşitli burslar verilecek.

KIZ ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYIRIM YAPILALACAK.

Ülkemizin geleceğin de önemli rol oynayacak yerli yazılımcıları yetiştirecek ÇİZGİ YAZILIM LİSESİ, adaylara uygulayacağı çeşitli alanlarda burslar verirken kız öğrencileri teşvik etmek amacıyla ayrıca bir bursluluk kalemi uygulayacak.