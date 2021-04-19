“En İyi Müzakereci Ödülü” YDU’nun

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen ve 18 üniversitenin katıldığı “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Demet Demirci “En İyi Müzakereci Ödülü” aldı.

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nın arabuluculuğu konu alan ilk etabı gerçekleştirildi. Türkiye ve KKTC’den 18 üniversite, 21 takım ve 109 kişinin yer aldığı yarışmada Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Demet Demirci “En İyi Müzakereci Ödülü”nü aldı.

Türkiye ve KKTC’deki hukuk fakültelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak yapılan yarışmaya bu yıl 18 üniversite 21 takımla katıldı. 5’incisi düzenlenen yarışma, pandemi koşulları sebebiyle online olarak gerçekleştirildi.

“Emeğimizi birincilik ile taçlandırdık”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Demet Demirci, 18 üniversiteden 109 kişiyle yarıştığı Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında “En İyi Müzakereci” ödülünü alarak büyük bir başarı elde etti. “Emeğimizi birincilik ile taçlandırdık” diyen Demet Demirci, “Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için büyük bir mutluluk yaşıyoruz” dedi. Demirci, “Bu süreçte yanımızda olan başta Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola olmak üzere, emeğini esirgemeyen tüm hocalarıma teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

“Hep birlikte, büyük bir başarı elde ettik!”

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi takım sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Arabuluculuk-Tahkim (Mediation-Arbitration) uygulamasının arabuluculuk ve tahkimin özelliklerini taşıyan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu söyleyerek, bu yöntemde arabuluculuk ve tahkimin aynı dava sürecinde aşamalı olarak kullanıldığını belirtti. Günümüz hukuk anlayışında çok daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan arabuluculuk ve tahkim konusunda öğrencilerine tecrübe kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Beydola, yarışmanın önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, “Öncelikle öğrencimiz Demet Demirci’yi en içten dileklerimizle kutlarız. Hep birlikte, büyük bir başarı elde ettik! Hepinizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin böyle güzel başarılara imza atması bizim için gurur verici”

“Oluşturduğumuz sanal duruşma odamızla öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmadan işin pratiğini de öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, “Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, öğrencilerimizin sadece ulusal değil uluslararası alanda da aktif olmasını sağlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. “Öğrencilerimizin böyle güzel başarılara imza atması bizim için gurur verici” diyen Doç. Dr. Tabur, “Başta takım sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola olmak üzere tüm ekip üyelerini ve ‘En İyi Müzakereci’ ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan öğrencimiz Demet Demirci’yi kutluyorum” açıklamasını yaptı.