Esenlerli EMEK’le meslek sahibi olacak

Esenler Belediyesi, Esenlerlilerin yeteneklerini mesleğe dönüştürecek EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları)’i hizmete açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi tarafından kapatılan İSMEK kurslarının boşluğunu dolduracak EMEK’te 16 alan ve 72 branşta eğitim verilecek.

Yetenekleri mesleğe dönüştürecek EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları), İstanbulluların özlemini çektiği ücretsiz ve kaliteli eğitimleri yeniden kursiyerlerle buluşturuyor. 1996 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurulmuş, faaliyetleriyle “Halk Üniversitesi” vasfını yakalamış İSMEK kurslarının son iki yılda bir bir kapatılmasıyla kaliteli eğitimden mahrum kalan İstanbulluların hasreti EMEK ile son bulacak.

Büyük bir boşluğu dolduracak

23 yılda milyonlarca vatandaşın eğitim aldığı, büyük bir kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılan İSMEK’in boşluğunu dolduracak EMEK, “İş emek ister” sloganıyla 16 alan, 72 branşta 35 farklı noktada hizmet verecek. EMEK, ilçe sakinlerinin mesleki bilgilerini geliştirmelerinin yanı sıra gelir elde etmelerine de katkıda bulunacak. Kursiyerlerin kendi iş yerlerini açabilmesini kolaylaştıracak EMEK’e başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EMEK’e başvurmak isteyenler ders başlangıç tarihi olan 3 Ocak 2022’de kimlik kartı fotokopileri ile kurs merkezlerinde form doldurarak kesin kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

72 Branşta eğitim

EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları)’te güzellik ve cilt bakimi, gastronomi ve mutfak sanatları, muhasebe, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, bilişim teknolojileri, el sanatları teknolojisi, giyim ve üretim teknolojileri, makine teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, pazarlama ve perakende, kişisel gelişim, bahçecilik, halkla ilişkiler ve organizasyon, hasta ve yaşlı hizmetleri ile güvenlik alanlarında toplam 72 branşta eğitim verilecek.