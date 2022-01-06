Esentepe ESMEK’te eğitimler devam ediyor

Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (ESMEK) eğitimler yoğun bir katılımla devam ediyor. Kurslarda 23 alan ve 171 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda, 23 alan ve 171 farklı branşta eğitimler veriliyor. Toplam 7 merkez binası ile hizmet veren ESMEK’lere Eyüpsultanlılar yoğun ilgi gösterirken, yakın zamanda hizmete açılan Esentepe ESMEK’te de kursiyerler hem sosyalleşiyor, hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürme imkanı buluyor. Esentepe’deki ESMEK’te herkesin tercihine uygun 22 farklı branş bulunuyor.

“Filografi yapmak psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor”

Filografi eğitimi alan Meliha Tanık, kursla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor: "İki senedir Filografi eğitimi alıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Filografi yapmak psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Deniz Başkana bize sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Yeni dostluklar kurup sosyalleşiyoruz”

Basit Nakış kursuna katılan Pelin Yılmaz, ESMEK sayesinde yeni dostluklar kurup sosyalleştiğini dile getirerek, "Kursa başlayalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Henüz öğrenme aşamasındayım. Dikiş dikmeyi biliyordum, dolayısıyla nakış yapmayı bilmediğim için iplerimi ve kumaşlarımı değerlendirmek maksadıyla kursa katıldım. Burada sıcak bir ortam var; günlerimiz çok güzel geçiyor. Bu tarz platformların sayısının artırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

“Bütün stresimi burada atıyorum”

Zor bir dönemde Filografi kursuna başladığı söyleyen Figen Bütün ise kursa severek geldiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulunuyor: "İki senedir bu kursa geliyorum. Bütün stresimi burada bırakıp eve rahatlamış bir şekilde gidiyorum. Burası bana çok iyi geliyor. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

“Kendini geliştirmek isteyen herkes ESMEK’le tanışmalı”

Tesadüf eseri başladığı filografi kursuna 3 yıldır devam eden Serpil Turhan, "Filografi ile uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Burada bütün yorgunluğumu ve stresi üzerimden atıyorum. Burada kendimi yeni arkadaşlar edindim. Sosyalleşmek ve kendini geliştirmek isteyen bütün kadınların ESMEK’e gelmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.