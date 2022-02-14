Esenyurt, Kampüs Lise ile 5 yeni okul kazanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer alan Kampüs Lise projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Başkan Bozkurt, “İlçedeki okul ihtiyacına önemli bir katkı sunacak olan projeye yakın zamanda kazma vurulacak” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçenin en önemli sorunlarının başında gelen okul sorununa çare olacak önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Bozkurt’un seçim vaatlerinden birisi olan ‘Kampüs Lise’ projesi, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayından geçti. İçerisinde 5 adet lisenin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu ve yurt binasının da bulunacağı projeye, ihale aşamasının ardından kazma vurulacak.

Beş lise aynı kampüste

1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi’ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Beş farklı lisede eğitim alacak olan 5 bine yakın öğrenci, kampüsteki atölye, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve konferans salonu gibi alanları birlikte kullanacak, birlikte vakit geçirip kaynaşma fırsatı bulacak. Bir üniversite kampüsünü andıran projede, 1 tane de 104 yataklı öğrenci yurdu yer alacak.

Cumhuriyet’in 100. yılında açılması hedefleniyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, büyük bir önem verdiği Kampüs Lise projesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü olan 2023’te açmayı hedefliyor. Siyaset yapma nedenini “Gençlerin hayata daha güçlü tutunmalarını sağlamak, onlara umut oluşturacak işler yapmak” sözleriyle ifade eden Başkan Bozkurt, seçildiği ilk andan itibaren gündemine aldığı bu proje için büyük bir çaba sarf etti.

“Bu okullar sadece eğitime değil birlik beraberliğe de katkı sağlayacak”

Projenin onaylanması nedeniyle Esenyurtlu çocuklar için mutlu olduğunu dile getiren Bozkurt, “Esenyurt’ta Bulgaristan’dan Iğdır’a kadar her noktadan insanların kurduğu bir kent. Biz bu projemizle eğitim sorununa çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz. Dolayısıyla birbirlerini anlama fırsatları daha fazla olacak. Çünkü bu gençler birbirini tanıdıkça buradaki hemşerilik hukuku güçlenecek. Bunun da ülkenin birlik beraberliğine ve barışına önemli katkı sunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.