Esenyurtlu kadınlar yoga ile stres atıyor

Esenyurt Belediyesi, spor alanında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Profesyonel eğitmenlerle verilen Yoga derslerinde kadınlar hem spor yapıyor hem de stres atıyor.

Vatandaşlara spor alanında hizmet vermeye devam eden Esenyurt Belediyesi, Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi’nde Yoga dersi alma olanağı sağlıyor. Kadınlara özel 5 branş dersinin bulunduğu spor merkezinde haftanın 2 günü Yoga dersi veriliyor. Profesyonel eğitmenlerin girdiği Yoga dersi; stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, güç ve esnekliği artırmak için tasarlanmış bir dizi hareket, nefes egzersizi ve meditasyonu içeriyor. Ücretsiz olan Yoga derslerinde kadınlar, zihin ve bedenlerinde farkındalık ve uyumu sağlıyor.

“Herkesi bekliyoruz”

Dersler hakkında bilgi veren Yoga Eğitmeni Canan Satıcıöz Sivaslı: “Haftada 2 gün ders veriyoruz. Derslerimiz ücretsizdir. Genellikle güç ve esneklik üzerine zihni ve bedeni rahatlatan pratikler yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

“Öğretmenlerimizin hepsi çok değerli”

Spor merkezinde Yoga eğitimi alan Gülten Demir: “52 yaşındayım, buraya geldiğimde vücudumda çok büyük problemler vardı. Şu an gayet esnek olduğumu hissediyorum. Belediyemize, bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin hepsi çok değerli. Her şey için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Yoga dersi inanılmaz iyi geldi”

Yaptığı meslekten dolayı vücudunda sıkıntılar oluşan Kader Kızılboğa: “Yoga dersi bana inanılmaz iyi geldi. Mesleğimden dolayı boynumda ve omuzlarımda sertlik vardı. Tamamıyla vücudumun gevşediğini hissettim. Önceden çok yorgun yürüyordum, şimdi daha dinamik yürüyorum” diyerek Yoga dersinden gördüğü faydaları anlattı.

“İnsanlar burada sosyalleşiyor”

Yoga derslerine katıldığından beri daha da sosyalleştiğini söyleyen Serpil Tuncer: “Vücudumun daha esnek olmasını istediğim için bu spora başladım. İnsanlar burada daha çok sosyalleşiyor. Burada arkadaş ortamlarım oldu. Ortam güzel, hocalarımız çok iyiler. Onlar sayesinde çok şey öğreneceğiz. Ben eve gider gitmez çocuklarımla da yapıyorum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.