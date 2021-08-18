Eyüpsultan Belediyesi Anaokulu kayıtları başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi’nde (ESA) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları 20 Ağustos’ta başlıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçenin en büyük eksikliğini gidermek adına Karadolap’ta inşa ettirdiği anaokulunda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ‘Ezbere değil deneyime dayalı eğitim’ verilecek. Anaokulu için başvurular 20 Ağustos - 9 Eylül tarihi arasında mesai bitimine kadar devam edecek. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda ise 10 Eylül günü saat 11.00’de kura çekilişi yapılacak ve çekiliş sonucu kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenecek.

Eğitimler iki grup halinde verilecek

Anaokulu, Eyüpsultan’da ikamet eden vatandaşlara yönelik hizmet verecekken, 39-69 ay yaş aralığındaki öz bakım becerilerini kazanmış olan öğrenciler için başvuru alınacak ve öncelikli olarak 58-69 ay yaş aralığındaki öğrenciler kayıt edilecek. Ulaşım için servis hizmetinin bulunmadığı anaokulunda, yarım gün esasına uygun eğitim hizmeti verilecek. Eğitimler sabah grubu için 09.00-12.00, öğle grubu için 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kayıtlar internet üzerinden yapılacak

Vatandaşlar, https://kaonline.eyupsultan.bel.tr/ adresinden online kayıt yaptırabilecek ya da Karadolap Mahallesi Direk Sokak No:57, Eyüpsultan/İstanbul adresine şahsen giderek veya 0549 794 73 52 - 444 05 96 numaralı telefonları arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek.