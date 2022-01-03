Ezan birincisi M. Kemalpaşa’dan

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Fen ve Sosyal Bilimler Programını uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılarını sürdürüyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği güzel ezan okuma yarışmasının ortaokul kategorisinin ardından liseler arasındaki Bursa birincisi de Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden çıktı.

Eren Akman’ın ortaokullar arasındaki yarışmada birinci olmasından sonra okulun 12. sınıf öğrencisi Semih İnce’de liselerde derece kazandı.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, meslekî, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân sağlamak maksadıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. ‘Liseler Arası Genç Bilâller Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın Bursa ayağı, Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Bursa’daki tüm İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada birinciliği, Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Semih İnce kazandı. Semih İnce, değerlendirmede tam not alarak Bursa birincisi oldu. Başarılı öğrenci, yarışmanın ardından komisyon tarafından ödüllendirildi.