Futbol dünyasının iki yıldızından eğitime destek

Futbol dünyasının iki yıldızı Beşiktaşlı Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli Şener Özbayraklı, okul yaptırarak eğitime destek oldu.

Yeşil sahalarda top koşturan Topal ve Özbayraklı, Ankara’da Mogan Gölü kıyısında 13 dönüm arazi üzerine okul kurdu.

1248 öğrencinin eğitim göreceği okul, spor ve sosyal faaliyetleri ile ön plana çıkıyor. Bahçesi ve yeşil alanı geniş tutularak tasarlanan okulda öğrenciler meyve ağaçları arasında eğitim görecek. İçinde sevimli kanatlılar için için özel tasarlanan bir otelin de yer alacağı okulda futbol, basketbol, tenis, beach voleybol sahalarının yanı sıra Mogan Gölü’nde kürek sporları da yapılabilecek.

Mehmet Topal, “İnsan hayatında her şeyin bir sonu var ama okumanın, öğrenmenin sonu yok. Konu bir yandan eğitim, bir yandan da çocuklar ve gençler olunca böyle bir alana yatırım yapmak heyecan verici. Eğitim kutsaldır. Bu yüzden bunu eğitime yapılmış bir yatırım değil, özel alana yapılmış bir destek olarak görüyorum” dedi.

Şener Özbayraklı ise “Öğretmen bir babanın oğlu olarak hep eğitim dünyasının içinde yer aldım. Bu yüzden böylesine kutsal bir alanda boy gösteriyor olmak, öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Çok güzel işler yapacağımıza, ülkemiz adına katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.