Futbol dünyasının iki yıldızından eğitime destek

Futbol dünyasının iki yıldızı Beşiktaşlı Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli Şener Özbayraklı, okul yaptırarak eğitime destek oldu.
Yeşil sahalarda top koşturan Topal ve Özbayraklı, Ankara’da Mogan Gölü kıyısında 13 dönüm arazi üzerine okul kurdu.
Mehmet Topal, “İnsan hayatında her şeyin bir sonu var ama okumanın, öğrenmenin sonu yok. Konu bir yandan eğitim, bir yandan da çocuklar ve gençler olunca böyle bir alana yatırım yapmak heyecan verici. Eğitim kutsaldır. Bu yüzden bunu eğitime yapılmış bir yatırım değil, özel alana yapılmış bir destek olarak görüyorum” dedi.
Şener Özbayraklı ise “Öğretmen bir babanın oğlu olarak hep eğitim dünyasının içinde yer aldım. Bu yüzden böylesine kutsal bir alanda boy gösteriyor olmak, öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Çok güzel işler yapacağımıza, ülkemiz adına katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.