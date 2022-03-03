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GAL öğretmenleri Sofya’daydı

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Gümüşyaka Anadolu Lisesinin koordinatörü olduğu, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazanan, “Seeing the Future, Shape Your Career” adlı Erasmus+ K229 Okul Değişim Ortaklılıkları projesi kapsamında, “Eğitim 4.0’da Öğretmen ve Öğrenci Rolleri” adlı kısa dönem personel hareketliliği etkinliğini, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde 20-26 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi

GAL öğretmenleri Sofya’daydı
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Türkiye, İtalya, Fransa ve Polonya’dan öğretmenlerin katıldığı  toplantıya, konsorsiyum ortaklarından 134 Secondary School “Dimcho DEBELYANOV” ev sahipliği yaptı.  Toplantıya ev sahipliği yapan Gümüşyaka Anadolu Lisesi, Bulgaristan Eğitim sistemi hakkında yaptığı sunum ile başlayarak eğitim sistemleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Endüstri 4.0 devrimi ve içerdiği teknolojilerin etkisiyle hızla değişen dünyada yeni bir eğitim anlayışı olan Eğitim 4.0’ın getirdiği yeni öğretmen ve öğrenci rolleri üzerine çalışmalar  yapıldı. Ev sahibi Bulgaristan, Eğitim 4.0 ile değişen öğretmenlik rolleri üzerine “Öğretmen 4.0” adlı bir sunum gerçekleştirirken, Fransa yeni öğrenen-öğrenci rolleri hakkında “Öğrenci 4.0” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar sonrasında gerçekleşen grup çalışmaları ile yerel faaliyetlerde ve yaygınlaştırma çalışmalarda kullanılmak üzere, içerik ve materyaller geliştirildi.

Proje etkinliklerine katkıda bulunmak adına, “Euroconsultants Bulgaria S.A. AD” adlı danışmanlık şirketi Genel Müdürü Eugeniy Ivanov, “Geleceğin Meslekleri” adlı bir sunum gerçekleştirerek deneyimlerini paylaştı.

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