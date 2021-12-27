GEleceğe yön veren yenilikçi fikirler ödüllendirilecek

Gürsu Belediyesi, genç beyinlerin ürettiği projeleri ödüllendirecek.

Gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek, ülkemizin dijital değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlamak maksadıyla “eğitim”, “istihdam” ve “girişimcilik” alanlarında yaklaşık iki yıldır süren projeler ödüllendirilecek. “Bursa Girişimci Gençlik Ofisi” adıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde kamu, STK, OSB, üniversite ve sanayi işbirliğiyle ülkemize örnek olacak “girişimcilik ekosistemi ve nitelikli istihdam ” modeli ülkemize kazandırılacak. Eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak alan üzerinde sürdürülebilir hizmetler geliştirilecek. Sanayicilerimizin ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ve meslek gruplarına yönelik istihdam garantili meslek edindirme eğitimleri verilecek.

“Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı”nda eğitim alan gençlerin oluşturduğu 50 proje sona geldi. Projeler düzenlenecek yarışmada değerlendirilerek ödüllendirecek. Her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanan “Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı”yla, gençlerin yenilikçi iş fikirlerinin iş piyasası ve potansiyel yatırımcılarla buluşması sağlanacak.