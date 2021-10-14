Geleceğin Anchorman’ları bu okulda yetişiyor

Bursa’da geleceğin habercilerini hazırlayan lise günümüzün modern medyalarını aratmıyor. Stüdyosundan haber merkezine, reji odasından kurgu odalarına kadar bir tv kanalındaki her imkana sahip okulun öğrencileri profesyonel gazetecilerinden ve deneyimli öğretmenlerden eğitim alıyor.

Gerçek stüdyoda eğitim alan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, meslek hayatına hazırlanıyor.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde yer alan radyo ve televizyon bölümü öğrenciler, gerçek stüdyo ortamında deneyimli öğretmenlerden eğitim alıyor. Teorik eğitim yanı sıra yenilenen ekipmanlarla pratik yapma imkanı bulan öğrenciler, meslek yaşamına hazırlanıyor. İletişim fakültelerine de hazırlanan liseliler, haber spikerliği, kamera kullanımı, reji, röportaj gibi dallarda bilgiler alıyor. Okulun bünyesinde, radyo ve televizyon yanı sıra, gazetecilik, bilişim teknolojileri, büro yönetimi, halkla ilişkiler ve organizasyon, muhasebe finansman, pazarlama ve perakende bölümleri bulunuyor.

Okul müdürü Ömer Yılmaz, iletişime yönelik alanların bulunduğunu belirterek, “Radyo ve televizyon alanımızdaki stüdyomuzu bu yıl yeniledik. Burada çocuklarımız eğitim alıyor. İletişim alanlarında öğrencilerimizi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki nihai amacımız da okulumuzdan basın mensupları, kameramanlar, spikerleri yetiştiriyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizden bazıları yerel ve ulusalda çalışma hayatlarına başladılar” dedi.

Radyo ve televizyon alan öğretmeni Cansu Demiray, “Bu alana ilgi duyan öğrencileri radyo ve televizyon bölümünü tercih etti. Buraya geldiklerinde sektörde karşılaşabilecekleri durumları görme fırsatı yaşıyorlar. Öğrencilerimiz ders içeriklerini gördükçe ilgileri artıyor. Bir spikerin nelerle karşılaştığını ve anlık olarak canlı yayınlarda nasıl bir çözüm üreteceklerini görüyorlar. Okula yeni kaydını yaptıran öğrencilerden aldığımız sorular, bizim iştahımızı daha da arttırıyor. Burada onlara katabileceğimiz tüm mesleki donanımlarla, eğitimi uygulama ve teorik olarak vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Okulda eğitim alan öğrencilerde teknik olarak imkânların yeterliliğinden söz ederek, radyo ve televizyon alanında iyi birer haberci olmak istediklerini dile getirdiler. Kamera, stüdyo, reji, gibi alanlarda teorinin yanı sıra pratikte de dersler aldıklarını vurgulayan öğrenciler, kendilerini şanslı hissettiklerinin altını çizdi.