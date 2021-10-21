Geleceğin bilim insanları TÜBİTAK ödülleri ile buluştu

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nın kazananları ödülleri ile buluştu. 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda iki üçüncülük ve bir teşvik ödülü alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bölge sergilerine katılan 1.453 projenin arasından finale kalan 204 proje arasında yerini aldı. Geleceğin bilim insanları, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerinde “Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları projesiyle TEKNOFEST 2021 birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, TÜBİTAK 3.lük ödülünü, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır “Bitkisel Çözelti Kullanılan Buğday (Triticum) Bitkisinin Kuraklık ile Mücadelesi” projesi ile TÜBİTAK 3.lük ödülünü, Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici ise “COVID-19 Pandemi Sürecinde Şifalı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünü aldı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan alan öğrenciler büyük mutluluk ve gurur yaşadılar. Sayın Varank ve Prof. Dr. Mandal, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılar diledi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri aynı zamanda 18-19-20 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesinde projelerini sergileyerek teknoloji ilgililerine sunma imkânı buldular. Teknoloji severlerden tam not alan projeler büyük ilgi gördü.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını dile getirerek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.

Engelli araçları için solar kablosuz şarj istasyonları

Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştirdiği “Engelli Araçları için “Solar Kablosuz Şarj İstasyonları” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bitkisel çözelti kullanılan buğday (triticum) bitkisinin kuraklık ile mücadelesi

Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentörlüğünde, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çektikleri “Bitkisel çözelti Kullanılan Buğday (Triticum) Bitkisinin Kuraklık ile Mücadelesi” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Şifalı Bitkilerin Doğru Kullanımının Önemi

İrem Bilici, Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentörlüğünde biyoloji alanında geliştirdiği “COVID-19 Pandemi Sürecinde Şifalı Bitkilerin Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.