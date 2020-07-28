Geleceğin vazgeçilmez meslekleri: İnşaat mühendisliği ve mimarlık

İnşaat mühendisliğinin ve mimarlığın, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim duyulması ile ortaya çıkan en eski meslek dalları olduğunu ifade eden Eğitimci Abdülkadir Gayretli, “İnsanlık var olduğu müddetçe hayatta kalacak bu meslek dallarının çalışma alanları daha geniş” dedi.

“Kendi ofislerini açabiliyorlar”

İnşaat mühendisliği ve mimarlığın sektörde yüzlerde meslek dalını etkilediğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “200’den fazla sektörü etkileyerek ülke ekonomisine etkisi en yüksek meslek dalları arasındalar. Neredeyse bütün sektörler bir altyapıya ihtiyaç duyuyor ve bu altyapıların projelendirilmesi, yapımı ve bakımı bu mesleklerin temel alanına giriyor. Meslek sahipleri, bir proje ofisinde çalışabileceği gibi kendi ofisini açabiliyor. Kamuda ya da saha mühendisi olarak çalışabiliyor, danışmanlık yapabiliyorlar. Bizler de üniversite olarak bölüm ayırmaksızın kendi ofislerini açmak isteyen tüm öğrencilerimizin mobilya masraflarını karşılıyor, onları kendi işlerini kurmaya teşvik ediyoruz” dedi.

“Yabancı dil bilmek gerekiyor”

Meslek sahiplerinin Afrika’da konut, karayolu, demiryolu ve havaalanı inşaatlarını başarı ile yaptığını belirten Gayretli, “Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası projelerde de çalışabiliyorlar. ABD ve Avrupa’da yakın zamanda yenileme inşaatları başlayacak çünkü birçok hizmet ömrünü doldurmak üzere. Irak, Yemen, Sudan ve Suriye’de ise büyük altyapı ve konut projeleri gündeme gelecek. Özellikle yabancı dil bilmek gerekiyor. İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Çince biliyor olmak meslekte bir adım öne çıkılmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizi yabancı dil öğrenmeye teşvik ediyor, dil eğitimi için yurt dışına gidecek öğrencilerin uçak bileti masraflarını biz üstleniyoruz” dedi.

“Diğer sektörleri etkiliyor”

Ekonomik krizlerden en çabuk etkilenen sektörün inşaat sektörü olduğunu değinen Gayretli, “İnşaat sektörünün toparlanamaması diğer sektörleri de etkiliyor. Krizlerin önüne ise kamu bankalarınca yapılan kredi faizlerinde uygulanan güncellemelerle geçilebiliyor. Sıfır konut almak isteyenlerin faiz oranları ikinci el konut almak isteyenlerden daha az tutuluyor. Bu da meslek sahiplerine daha fazla iş imkânı ve seçenek oluşturuyor” dedi.