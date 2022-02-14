Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmeyi hedeflerken, çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmesini sağlayan bir defter icat etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Halil Dalgıç, kendi el yazısını beğenmeyince bunu düzeltebilmek için kolları sıvadı. Daha önceden kafasında oluşturduğu projeyi hayata geçiren ve bunun üzerinde 3 yıl çalışan Dalgıç, çukur izli bir defter ortaya çıkardı. Yaptığı defteri ilk olarak kendisi kullanan Dalgıç, bunun işe yaradığını fark edince ürünün patentini aldı. Dalgıç, geliştirdiği defteri şimdi ise yazı yazmayı öğrenen çocuklar ve el yazısını düzeltmek isteyenler için üretiyor. Çocuklar bu defter sayesinde pratik yaparak, 13 adımda düzenli bir şekilde yazmayı öğreniyor. Dalgıç, defterini internet üzerinden satışa sunuyor.

"Adım adım derinliğini azaltıp yazıyı öğretmeyi hedefledik"

Defter hakkında bilgi veren Halil Dalgıç, "Kendi yazım fazla iyi değildi ve yazımı düzeltebilmek için aklıma böyle bir şey geldi. Daha sonra bunu yaygınlaştırarak tüm çocuklara ve yazısını iyileştirmek isteyenlere yardımcı olmak için ürettik. İnsanda ancak pratikle eğitim mümkündür. Pratik yapmadan olmaz. Bizim elimiz pratikle buna alışıyor. Örneğin spor yaparken ilk başta insan hemen 10 kilometre koşamaz. Her gün birer kilometre fazlalaştırarak mümkün olabilir. Bu da aynı şekilde 13 adımda, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi adım adım derinliğini azaltıp yazıyı öğretmeyi hedefledik" dedi.

"Çocuğu hem eğlendiriyor hem de öğretiyor"

Bu ürün için yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge çalışması yürüttüğünü kaydeden Dalgıç, "Sade zeminde okunaklı yazım şeklinin kazanılmasını hedefledik. Bazı çocuklar çok büyük ebatta, bazıları küçük ebatta yazıyor. Bu defter sayesinde kişinin eli alışıyor. Ancak pratikle hedefe ulaşılır. Pratik yaptığı için öğretiyor. Yoksa enjekte etmiyor tabi ki. Bunun patentini aldık. Yaklaşık 3 yıllık Ar-Ge çalışmamız oldu. Kaç adımda olması gerekiyor, kalıplarını yaptırma aşaması ve nihai ürünlerin elimize ulaşması 3 yılı buldu. Patenti de bizde. Bize dönüşler gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Çocuğu hem eğlendirdiği hem de öğrettiğine daire geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.