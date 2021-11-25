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Gençler kardeşlerini üşütmedi

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Bursa’da, Orhaneli Keles Büyükorhan Harmancık ve Osmangazi dağ köyleri DAĞ-DER Gençlik Kolları, ’Çocuklar Üşümesin’ adlı yardım kampanyası ile dağ ilçelerindeki çocuklara çocuklara destek oldu.

Gençler kardeşlerini üşütmedi
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Bursa’da, Orhaneli Keles Büyükorhan Harmancık ve Osmangazi dağ köyleri DAĞ-DER Gençlik Kolları, ’Çocuklar Üşümesin’ adlı yardım kampanyası ile dağ ilçelerindeki çocuklara çocuklara destek oldu.

Ramazan Koçak başkanlığındaki DAĞ-DER Gençlik Kolları, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtacak davranışta bulundu. Yardımlaşmayı kendilerine görev edinen gençler, gelen talep doğrultusunda 50’şer bot, mont ve bereyi Orhaneli ve Büyükorhan’da dağıtımını gerçekleştirdi. Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Koçak, çocukların bugünün yarını, yarının umudu olduğunu belirterek 4 yıldır sürdürdükleri ’Çocuklar Üşümesin’ projesinde hayırseverlerin işbirliği ile çocukları ısıttıklarını söyledi. Kendilerine gelen 10 adet bot ve mont talebine 50’şer bot, mont ve bere olarak cevap verdiklerini belirten Başkan Koçak, "Ağabey ve ablaları onları bu kış gününde unutmadık. Yeni kıyafetler onları soğuklardan koruyacak. Bu konuda herkes destek olmalı ve herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu.

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