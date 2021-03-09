Gençlikten Eğitim Projesi başladı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), online eğitimle ilgili sosyal sorumluluk projesini tüm Türkiye’de hayata geçiriyor.

Kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar Türk gençliğine hizmet doğrultusunda çalışan GESKON pandemi sebebiyle uzaktan eğitim gören geleceğimizin teminatı çocuklar için "Şehrimin Çocukları, Ülkemin Umutları" adlı geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesini başlatıyor. Proje ile Türkiye genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hem online hem de offline eğitim içeriklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Proje hakkında bilgi veren GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, “Gençlik ve Spor Konfederasyonu ve TEBSİS Eğitim Teknolojileri işbirliği ile başlayacak sosyal sorumluluk projemiz android mobil uygulama üzerinden yürüyecektir. Öğrencilerimiz GESKON MOBİL’i cihazlarına indirerek online olarak ücretsiz bir şekilde eğitim içeriklerine erişebileceklerdir. Ayrıca birçok eğitim içeriğine de offline olarak ulaşabileceklerdir. Projenin uzun soluklu ve sürdürülebilir olabilmesi için bizim en büyük destekçimiz eğitim gönüllüsü hayırseverler, duyarlı iş adamlarımızla el birliği ile ulusal çaptaki bu projemizle zaman içerisinde 18 milyon öğrencimize ulaşarak eğitimlerine katkı sağlamak amacındayız” dedi.

GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, “İlerleyen süreçte bazı bakanlıklar, kamu ve özel kurum, kuruluşlar ve STK’lar ile yapacağımız işbirlikleri sayesinde projemiz daha kapsamlı ve öğrencilerimiz için daha verimli hale gelecektir. Sosyal sorumluluk projemizin hayata geçmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan başta TEBSİS yönetici ve çalışanlarına, eğitim gönüllüsü hayırseverlerimize çok teşekkür ediyor projenin ülkemiz, milli eğitimimiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.