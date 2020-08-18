Girişim Fabrikası’ndan uluslararası burs imkanı

Virtual Turkey 2020’nin program partneri olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası da Türkiye’den iki girişimcinin programa ücretsiz katılımını sağlayacak.
Toplamda dört ay sürecek Virtual Turkey 2020 destek programı girişimci ve girişimci adaylarının mevcut işlerini aksatmaması amacıyla yarı zamanlı olacak şekilde düzenlendi. Programa dahil olan teknoloji girişimcileri ve adayları, girişimciliğin tüm boyutlarını kapsayan eğitimlerin yanı sıra startup CEO’ları tarafından verilen mentorluk ve yatırımcı görüşmeleri ile global başarılı girişimci ağına erişme imkanına da sahip olacak.
Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan ve 2009 yılında kurulan Founder Institute, bugüne kadar 60 ülke ve 150’den fazla şehirde binlerce teknoloji girişimini hayata geçirmesiyle tanınıyor.