Görselleri doğru yorumlayan başarılı olur

LGS aralık ayı örnek sorularını yorumlayan Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri, görsellerle desteklenen örneklerin bilgiyi doğru kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine kurgulandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) aralık ayı örnek sorularını yayımladı. Soruların sınava hazırlanan öğrenciler için rehber niteliğinde olduğunu söyleyen Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Akademik Kurul Üyeleri LGS Aralık ayı örnek sorularını değerlendirdi. Soruların yorumlama ve analiz becerisini ölçtüğünü belirten Adil Kurt, örnek sınavın müfredata uygun hazırlandığını söyledi. Sınavın hem hızlı ve doğru okumayı hem de bilimsel düşünmeyi gerektiren konulardan oluştuğunu ifade eden Kurt “Örnek soruların yayınlanması öğrenciler için çok faydalı. Her soru aslında öğrencileri başarıya götüren bir rehber. Ancak MEB’in yayınladığı örnek soru sayılarının artırılabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz, için faydalı olacaktır. Sorularda görseller ve bu görsellerin içinde bilgiler var. Öğrencinin bu bilgileri doğru yorumlaması gerekiyor. Öğrenci 1.5 dakika içinde hızlı bir şekilde soruyu kavrayıp, işlem yapıp sonuca varabilmeli. İşlemi hızlı yapabilmesi için de bol miktarda soru çözmeli” dedi.

Sorular görsellerle desteklenmiş

Fen Bilimleri Testi sorularının kazanımlara uygun olarak hazırlandığını söyleyen Uğur Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat “Aralık ayı örnek soruları 3. ünite olan basınç ünitesinden oluşturulmuştur. 1 ve 2. üniteden soru sorulmamış olup geçen seneden farklıdır. Soruların tamamı görsellerle desteklenmiş. Ayrıca soruların aşamalı deney düzeneklerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu deney düzeneklerinde değişkenlerin (bağımlı, bağımsız ve kontrol) sorgulandığını söyleyebiliriz. Sorulardaki detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sınıf içi etkinlikler ve günlük yaşamdan örneklere yer verilerek zenginleştirilmiş. Bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine kurgulanan aralık ayı sorularının öğrencileri zorlayabilecek nitelikte olduğunuz söyleyebiliriz” diye konuştu.

Matematik okuryazarlığı öne çıkıyor

Soruların iyi okuma, anlama ve yorumlamaya dayalı olduğunu belirten Matematik Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy “Sınavlarda matematik okur yazarlığı önem kazanıyor. Öğrencilerin bu sorularda analiz, sentez ve mantık yürütme becerilerini kullanması gerekiyor. Sorular üst düzey düşünme becerileri gerektiren ve bilgiyi yoklayan sorulardan oluşuyor. Problem sorularında ise uzun hikayelere yer verilmemiş ve bu sorular görsellerle desteklenmiştir. Konulara hakim, yönergeleri dikkatle okuyan, bilgiyi doğru kullanan beceri temelli soru çözümlerine yer veren öğrencilerin daha rahat çözebileceği sorulardan oluşmaktadır” dedi.

Şifreleme ve noktalama işaretlerine dikkat edilmeli

Dil bilgisi konularının Türkçe testinin yüzde 20’sini oluşturduğunun söyleyen Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke soruları şöyle yorumladı: “Örnek sorular üç yıldır uygulanan LGS’lere göre bir kademe daha az zorlayıcı olmakla birlikte soru kökleri genel anlayışa bire bir uymaktadır. Şaşırtıcı ya da çok farklı denilebilecek bir soru kalıbı bulunmamaktadır. Özellikle şifreleme ve noktalama işaretleri sorularının son iki ay örneklerinde yer alması LGS’ de bu konulardan soru gelme ihtimalini arttırmaktadır. Sonuç olarak örnek sorular; yine çok dikkat gerektiren, çok uzun olmayan metinlerle kurgulanmış, hem analiz hem de sentez yeteneklerini yoklayan sorular şeklinde değerlendirilebilir. Metinlerin içerikleri düşünce ve bildirme yazısı ağırlıklı olarak sorulmuştur. Yapay zeka, medya metinleri gibi güncel konulardan bahsedilmiştir.”

Uzun paragraf soruları var

Sosyal Bilgiler Testinde uzun paragraf sorularına dikkat çeken Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Sertkahya, “Sıklıkla çıkarım yapmaya yönelik sorular bulunuyor. Sorularda ulusal bağımsızlık, milli egemenlik, güçler birliği kavramlarına vurgu yapılmış. Genel olarak bakıldığında MEB müfredatı ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Soruların konu dağılımına bakıldığında ise sadece bir sorunun Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden geldiğini görüyoruz. Diğer sorular Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesi kapsamındadır” dedi.

İngilizce testinde çeldirici soru yok

İngilizce testinde grafik sorularının bulunduğunu belirten İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem soruları şöyle yorumladı: “Diyalog tamamlama ve invitation card soruları yer alıyor. Durum sorusuna hiç yer verilmemiş. Özellikle tablo ya da verilen bilgi üzerinden diyalog tamamlama soruları ağırlıkta. Broşür ve ayrıca verilen bilgiye dayalı okuduğunu anlama sorusu sorularına yer verilmiş olup, seçeneklerde görsellere yer verilmemiştir. Verilen örneklerde genel olarak olumlu soru köküne yer verilmiş yalnızca iki soru olumsuz soru köküne sahiptir. İngilizce soruları genel itibari ile kolay hazırlanmıştır. Çok fazla çeldiriciye yer verilmemiştir, iyi bir grafik analizi ya da görsel analizi ile çok rahatlıkla çözülebilecek sorulardır. Herhangi bir şekilde kafa karıştırıcı ya da düşündürücü unsurlara soru ve şıklarda yer verilmemiştir.”

Yeni nesil görsel anlatıma dayalı sorular

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde klasik anlayışa sahip soruların terk edildiğini söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir “Görsel anlatıma dayalı sorulara ağırlık verildiğini görüyoruz. Kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuş ve öğrencinin bilgi seviyesi okuma, anlama ve yorumlama becerileri üzerinden ölçülmek istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin diğer derslerden alışkın oldukları grafik okuma sorularına artık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de yer verilmeye başlanmıştır” diye konuştu.