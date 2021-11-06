Türkiye’nin çeşitli illerindeki 41 farklı ziraat fakültesinden öğrencilerin başvuru yaptığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu sonuçları açıklandı.

GÜBRETAŞ, ailesi çiftçi olan ziraat fakültesi öğrencilere yönelik burs desteğini sürdürüyor. Türkiye’nin çeşitli illerindeki 41 farklı ziraat fakültesinden öğrencilerin başvuru yaptığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursunu almaya hak kazanan lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin isimleri 5 Kasım Cuma günü şirketin kurumsal web sitesinde açıklandı.

Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla şirket, 2007 yılından bu yana ailesi çiftçilikle uğraşan başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine destek sağlıyor. Burstan şimdiye kadar ziraat fakültelerinde eğitim gören yaklaşık 550 öğrenci faydalandı. 2017’den itibaren sektördeki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisinin de yararlandığı Eğitim Bursu kapsamında; Lisans öğrencilerine aylık 420 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 840 TL ve Doktora düzeyindeki öğrencilere ise bin 260 TL ödeme yapılıyor.

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 2021-2022 eğitim döneminden itibaren burs almaya hak kazanan lisans ve lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) aşamasındaki ziraat fakültesi öğrencilerinin isimleri belirlendi. Asil listede yer alan öğrencilerin, 15 Kasım 2021 saat 17:00’ye kadar istenen evrakları tamamlaması bekleniyor. Bu yıl Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan bursiyer adaylarının asil ve yedek listeleri ile ilgili evraklar ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgilerin kurumsal web sitesinde yer aldığı belirtildi.