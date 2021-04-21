Gümüşyaka Anadolu, uluslararası proje koordinatörü

‘The Latest Revolution of Industry 4.0’ adlı webinara proje konsorsiyumunda olan Bulgaristan, Fransa, İtalya, Polonya, Türkiye ve Birleşik Krallık ülkelerinden öğretmenler katıldı.

Webinara; B/S/H/ Türkiye’den Bosch Production System & Industry 4.0 Müdürü Övgü GÜÇ, konuşmacı olarak katıldı.

Sunumda Endüstri 4.0’ın ne olduğu, prensipleri, içerdiği teknolojiler ve üretim sistemlerini ne yönde değiştirdiği hakkında genel bilgilendirmede bulunuldu. Endüstri 4.0 devrimi ve paralelinde müthiş bir hızla değişen, gelişen ve dönüşen teknoloji, dünyamızı radikal bir şekilde değişime zorluyor. Tüm dünya ülkeleri, bu hıza yetişebilmek adına, her alanda (eğitim, istihdam, sosyal, üretim vb.) politikalarını yeniden revize etmeye çalışmaktalar. OECD ve Dünya Ekonomi Forumu raporları, bu değişimin ivmesini daha da artırarak ilerleyeceğini öngörmektedir. Buna paralel olarak; günümüzde var olan mesleklerin %45’inin gelecekte var olmayacağı, yerine yeni mesleklerin ortaya çıkacağı ve bu yeni mesleklerin de yeni kritik yetenek ve yeterlilikler gerektireceği öngörülmektedir.

Bu doğrultuda webinar konuşmacısı Övgü GÜÇ, 2015 yılından 2020 yılına kadar çalışanlarda aranan önceliklerde ciddi değişimler olduğunu ve teknoloji alanlarındaki bu değişimlerin hızla devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Dünya Ekonomi Forumu’nun ‘Future of Jobs’ raporuna atıfta bulunan Övgü GÜÇ; 2025 yılı itibariyle kompleks problem çözme, kritik düşünce, yaratıcılık, analitik düşünce ve yenilik, duygusal zeka, insan yönetimi gibi yeterliliklerin, çalışanlarda gelecekte aranacak öncelikli yetenek ve yeterlilikler olacağını ekledi. Birkaç yıl öncesine kadar var olmayan veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi mesleklerin şirketlerinde ekiplerinin vazgeçilmez parçaları haline geldiğini de belirtti.

Sunumun ardından, webinara katılan öğretmenlerle yapılan soru cevap kısmında; sürdürülebilirlik, teknoloji ve çevre, yeni mesleklerin gerektireceği kritik yeterliliklere öğrencilerin nasıl hazırlanması gerektiği gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 16:45