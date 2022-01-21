Gürsulu öğrenciler taleplerini belediyeye bildirecek

Gürsu Belediyesi, öğrencilerin beklentilerine göre yeni hizmetleri hayata geçirecek.

Gürsu Belediyesi’nce “Öğrencilerimizin yükünü paylaşıyoruz” sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında öğrenciler, form doldurarak taleplerini belediyeye bildirebilecek. Öğrenciler, Gürsu Belediyesi sosyal medya hesaplarından da duyurulan ve ilçedeki tüm okullara dağıtılacak olan broşürdeki karekodla, telefondan ya da www.gursu.bel.tr/egitim adresinden forma ulaşarak, her türlü istek ve beklentilerini belediyeye iletebilecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek, ülkemizin dijital değişim ve dönüşüm sürecine, değişen eğitim süreçlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla başlattık bu uygulamayı. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, eski nesillerimizin yetişme alışkanlıklarından farklı olarak, icat çıkaran, dünya gençliğiyle bütünleşmiş, gelenekten geleceğe yönelik bir bakış açısıyla gelişmesi için onlara imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Başlattığımız bu uygulamayla, tüm öğrencilerimizin bize taleplerini bildirmelerini bekliyoruz” dedi.

Uygulama kapsamında, dijital cafe, e-spor merkezi, YKS kursları, internet desteği, Robotik Kodlama Eğitim Atölyesi (STEAM), kırtasiye desteği, kültür turları, beslenme çantası, gençlik ve çocuk meclisleri, kıyafet desteği, uyuşturucu ile mücadele, spor malzeme desteği, lise sonlara mobil internet paketi, yazılım eğitimleri, futbol-voleybol ligleri, tablet desteği, Eurodesk Avrupa fırsatları, sosyal medya eğitimleri, sıcak ballı süt dağıtımı, drone eğitimleri” konu başlıklarında gelen talepler verilecek hizmetlerle karşılanacak.